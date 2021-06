Mercato Atalanta – il futuro di Gollini e Pessina sarà a Bergamo

Giuseppe Riso, agente di Gollini e Pessina dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio sui suoi assistiti

Inizia il mercato in casa Atalanta. Tre mesi di trattative per programmare la prossima stagione. Campionato, Champions League e Coppa Italia. Obiettivi da portare fino in fondo con una squadra forte a disposizione. Sartori e i suoi uomini di mercato monitorano e valutano i profili per rinforzare la rosa. Intanto il procuratore di Gollini e Pessina. Giuseppe Riso, ha parlato del futuro dei suoi assistiti ai microfoni di Radio Radio. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa bergamasca.

DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE RISO - "Nessun problema tra Gollini e Gasperini. Futuro a Roma? Il mio assistito vuole giocare in Champions con l'Atalanta. Per quanto riguarda Matteo Pessina ha fatto ottime cose nelle ultime due stagioni e diventerà uno dei punti fissi della nazionale italiana. Ci sono i presupposti per restare a Bergamo, ha già un'opzione per un altro anno dopo il 2022. Federico Dimarco sarà dei nerazzurri. Dopo un grande anno in prestito all'Hellas Verona ritornerà alla base. Niente Bergamo per lui".

PIERLUIGI GOLLINI - Il portiere dell'Atalanta ha ottenuto dieci porte inviolate in stagione in 25 presenze. Diverse squadre in serie A sono interessate e monitorano con grande attenzione la sua situazione contrattuale. Voci di corridoio - smentite oggi dal suo agente - lo indicano come possibile partente con il possibile arrivo di David Ospina in casa Atalanta. I club interessati sono principalmente i biancocelesti e i giallorossi. Si prospetta forse un derby della capitale estivo per l'estremo difensore natio di Bologna.

MATTEO PESSINA - Il centrocampista ha realizzato 4 gol in 40 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Una buona stagione alla Dea per lui dopo aver vissuto un'esplosione tecnica l'anno scorso a Verona con l'Hellas di Ivan Juric. Pessina ha anche all'attivo 5 presenze con la nazionale maggiore italiana.

FEDERICO DI MARCO - Il laterale classe 97 è di proprietà dei nerazzurri. Secondo alcune indiscrezioni lo vogliono nel mirino di Atalanta e Napoli. La soluzione più probabile è però una sua permanenza nella squadra campione d'Italia.