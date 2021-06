Mercato Atalanta – Occhi su un giovane talento belga

L'Atalanta di Gasperini ha messo nel mirino un giovane centrocampista del Club Brugge: scopriamo di chi si tratta

Il calciomercato dell' Atalanta entra nel vivo. La squadra bergamasca ha bisogno di nuovi rinforzi per cercare di alzare l'asticella in vista della prossima stagione. Dopo alcuni anni in cui l'obiettivo era la qualificazione in Champions League, è arrivato il momento di provare a lottare per lo scudetto. Per farlo, serviranno innesti che possano far rifiatare i titolarissimi. Non arriveranno campioni, ma buoni giocatori che si sposano alla perfezione con il gioco di Gasperini . Con molta probabilità arriveranno almeno un difensore (molto vicino Tomiyasu del Bologna), un centrocampista ed un attaccante. Da monitorare poi la situazione portiere: Gollini è in uscita ed i nerazzurri vorrebbere provare l'assalto a Juan Musso dell' Udinese . La società lombarda, inoltre, è sempre molto attenta ai giovani talenti e sembrerebbe aver messo nel mirino un prospetto belga. Scopriamo di chi si tratta

De Ketelaere è la stella del Club Brugge e uno dei giovani più interessanti in Europa. Classe 2001, ha già disputato settanta partite da professionista. Nasce come centrocampista, ma con la squadra allenata da Clement, ha giocato anche come trequartista, falso nueve ed esterno d'attacco. Secondo il sito Voetbalkrant.com, l'Atalanta vorrebbe portarlo in Italia per sostituire il partente Josip Ilicic. Il belga ha una valutazione di circa quindici milioni di euro ed il contratto in scadenza nel 2023. Quest'anno, De Ketelaere ha brillato: assist e gol all’esordio stagionale in Champions contro lo Zenit (prestazione ripetuta identica al ritorno), due reti e sei assist in campionato, ritagliandosi un ruolo d’assoluto protagonista. L'arrivo del 2001, rischierebbe di far saltare quello di Teun Koopmeiners, che già sembrava un nuovo giocatore nerazzurro. I due talenti hanno un ruolo abbastanza simile e difficilmente la Dea spenderà cifre importanti per acquistarli entrambi. Si attendono ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, è in chiusura un'operazione di mercato con il Parma.