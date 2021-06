Mercato Fiorentina – Sfida al Manchester United per un centrocampista

La Fiorentina è interessata all'acquisto di Nicolas De La Cruz. Sul giocatore c'è anche il Manchester United

La Fiorentina si aspettava tutt'altro inizio di stagione. L'addio di Gattuso ha cambiato i piani della società toscana. La proprietà toscana è al lavoro per trovare un nuovo allenatore. L'obiettivo numero uno è Vincenzo Italiano , ma negli ultimi giorni la trattativa si è complicata. Infatti, Commisso non vorrebbe pagare la clausola rescissoria per svincolare il tecnico e, nemmeno, una specie di una tantum per gli otto componenti dello staff. Se l'affare dovesse saltare, oltre a Paulo Fonseca, c'è anche un nome nuovo . Nel frattempo, la dirigenza gigliata ha annunciato l'acquisto di Nico Gonzalez dallo Stoccarda per venitré milioni di euro più quattro di bonus. L'attaccante potrebbe non essere l'unico sudamericano a sbarcare a Firenze. Ecco un possibile nuovo arrivo.

Il centrocampista del River Plate è uno dei profili più interessanti del calcio sudamericano. Tra campionato e coppa, nella passata stagione, l'uruguaiano ha realizzato sei gol e fornito nove assist in trentadue partite disputate. Bottino niente male. Non a caso, come riporta TNT Sports Argentina, sul giocatore c'è anche l'interesse del Manchester United. De La Cruz è in uscita dai millionarios e vorrebbe provare una nuova esperienza in Europa. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai sedici milioni di euro. Tuttavia, al momento, il classe '97 è concentrato esclusivamente sull'Uruguay e sulla Copa America e non vuole distrazioni. Tutti i discorsi per una sua cessioni sono rimandati. La Fiorentina, però, è interessata e aspetta sviluppi. La società toscana valuta anche altri profili. Ecco quali.