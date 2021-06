Mercato Fiorentina – Per Dragowski sarà cessione o rinnovo?

Il futuro di Bartlomiej Dragowski è incerto. La Fiorentina sta valutando se rinnovargli il contratto oppure cederlo

Redazione

La nuova stagione non è iniziata nel migliore dei modi per la Fiorentina. Ad oggi, è l'unica squadra di Serie A (insieme alla Sampdoria) che non ha un allenatore. L'incredibile rottura anticipata con Gattuso ha scosso l'intero ambiente viola, lasciando i tifosi senza parole. La società ha provato a placare gli animi con l'acquisto di Nico Gonzalez dallo Stoccarda. L'accordo è stato trovato sulla base di ventitré milioni di euro più quattro di bonus. Il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni. La dirigenza toscana, oltre al nuovo tecnico, ha altri problemi a cui pensare. In particolare, deve risolvere la questione rinnovi di vari calciatori. La priorità è data a coloro con il contratto in scadenza a fine giugno (Ribery, Caceres), o tra un anno (Milenkovic). Il francese potrebbe anche rimanere, mentre i due difensori rischiano seriamente di andare via. Un altro giocatore dal futuro incerto è Bartlomiej Dragowski. Vediamo che succede.

Situazione Dragowski

In questi anni a Firenze, il portiere ha sempre fornite buone prestazioni. Non a caso, come riporta La Nazione, diversi top club europei hanno chiesto informazioni su di lui. In particolare, il polacco piace all'Atletico Madrid, al Borussia Dortmund e a diverse squadre di Premier League. Il classe '97 ha il contratto in scadenza nel 2023 e i viola vorrebbero, presto, iniziare a trattare per il prolungamento. Tuttavia, Dragowski non è incedibile. Commisso ha fissato il prezzo: servono almeno quindici milioni di euro. Ma vediamo chi potrebbe sostiturilo.

Sostituto

Oltre ai soliti Cragno e Silvestri, nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Mattia Perin. Il Genoa aveva provato a trattenerlo, chiedendo ai bianconeri di prolungare il prestito, ma la Vecchia Signora lo lascerà partire solo a titolo definitivo. La Fiorentina è interessata, ma per ora non ha avanzato nessuna proposta ufficiale. Nel frattempo, è tornato di moda un vecchio obiettivo per il centrocampo.