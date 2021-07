Mercato Fiorentina – Colpaccio possibile: “Vuole tornare in Italia”

Il mercato sta diventando a dir poco bollente, un giocatore è pronto a tutto pur di tornare in Italia. Andiamo a scoprire chi è

Redazione

Per la Fiorentina, il mercato nelle ultime ore sta diventando a dir poco bollente, diverse sono le operazioni pianificate sia in entrata che in uscita. Un giocatore su tutti è pronto a tutto pur di tornare in Italia, rendendo inoltre molto felice la viola, che al momento cerca un sostituto proprio nel suo ruolo. Andiamo a scoprire nel prossimo paragrafo chi è il calciatore che vede solo il bel paese nel suo futuro.

Il profilo

Il nome del giocatore che abbiamo descritto prima è Davide Zappacosta. Il giocatore è ancora di proprietà del Chelsea ma Tuchel oramai lo vede ben lontano dal suo progetto. La conseguenza più logica per il giocatore ex-Torino è quella di trovarsi una nuova sistemazione, forse meglio non in prestito perché cambiare team continuamente, non gioverebbe alla sua carriera. Dopo la super stagione con il Genoa dove ha trovato ben quattro gol e due assist in sole venticinque presenze (che hanno rilanciato l'appeal del giocatore), Davide è pronto ad un'esperienza più lunga e la società di Commisso sembra essere la favorita nella trattativa, dato che ad oggi cerca ancora un sostituto di Pol Lirola, che è diretto al Marsiglia. Andiamo a scoprire le cifre dell'affare che potrebbe portare il terzino sinistro in maglia viola.

Le cifre

Il Chelsea dato che non vede più l'italiano al centro del progetto, non ha grandi pretese sul mercato. Zappacosta potrebbe liberarsi con un offerta da soli cinque o sei milioni di euro, una vera e propria occasione di mercato se facciamo testo alla sua ultima stagione. La Fiorentina si butterà a capofitto sul giocatore solo dopo aver ultimato la cessione di Lirola, come detto in precedenza. L'operazione è stata avvallata anche dal tecnico Italiano, che vede nel trentenne italiano un'ottima pedina per la sua idea di gioco.