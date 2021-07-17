Il Calciomercato 2021/2022 sta entrando nel vivo, nessuna squadra vuole farsi trovare impreparata, di conseguenza tutte cercano delle occasioni oppure il modo per migliorare i ruoli in cui ci sono delle carenze. Il Marsiglia fino ad ora ha cercato in tutti i modi di portarsi a casa l'esterno spagnolo Paul Lirola, ma non ha mai accontentato le richieste della viola. Andiamo a scoprire tutti gli aggiornamenti di questa trattativa.

Le pretendenti

La squadra del capoluogo toscano è disposta a privarsi del giocatore solo con l'arrivo di un'offerta soddisfacente,, di conseguenza è disposta a comandare in ogni trattativa. Al momento sono diverse le società interessate al classe '97, tra cui annoveriamo l'ingresso dell', a cui va aggiunto l'interesse oramai conosciuto del. La prima delle due società non ha presentato nessuna offerta per il giocatore fiorentino, ma semplicemente richiesto delle informazioni. La seconda ha bussato alla porta del patron Commisso più e più volte, al momento senza mai ottenere la fumata bianca.nel prossimo paragrafo

Pol Lirola

L'offerta