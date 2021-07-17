Il Marsiglia ha cercato in tutti i modi di portarsi a casa Paul Lirola. Andiamo a scoprire tutti gli aggiornamenti di questa trattativa
Il Calciomercato 2021/2022 sta entrando nel vivo, nessuna squadra vuole farsi trovare impreparata, di conseguenza tutte cercano delle occasioni oppure il modo per migliorare i ruoli in cui ci sono delle carenze. Il Marsiglia fino ad ora ha cercato in tutti i modi di portarsi a casa l'esterno spagnolo Paul Lirola, ma non ha mai accontentato le richieste della viola. Andiamo a scoprire tutti gli aggiornamenti di questa trattativa.
Le pretendentiLa squadra del capoluogo toscano è disposta a privarsi del giocatore solo con l'arrivo di un'offerta soddisfacente, non ha nessun bisogno di dover fare cassa nell'immediato, di conseguenza è disposta a comandare in ogni trattativa. Al momento sono diverse le società interessate al classe '97, tra cui annoveriamo l'ingresso dell'Atalanta, a cui va aggiunto l'interesse oramai conosciuto del Marsiglia. La prima delle due società non ha presentato nessuna offerta per il giocatore fiorentino, ma semplicemente richiesto delle informazioni. La seconda ha bussato alla porta del patron Commisso più e più volte, al momento senza mai ottenere la fumata bianca. Scopri nel prossimo paragrafo l'offerta e cosa manca per far approdare a Marsiglia Paul Lirola.
L'offertaCome detto il Marsiglia è l'unica squadra ad aver presentato delle vere e proprio offerte ai gigliati, complice anche la super seconda parte di stagione fatta dall'esterno spagnolo in quel della Napoli di Francia. L'offerta più eclatante e che ha fatto riflettere a lungo i dirigenti è stata quella presentata da poco. Sul piatto è sono stati messi ben dodici milioni di euro, però con un pagamento spalmato su più stagioni. Questo non va bene alla Fiorentina, che ne vorrebbe quindici e subito, rispedendo di conseguenza l'offerta al mittente. Le due società non hanno mai visto una distanza tra domanda e offerta così ravvicinata. Tutti pensano la trattativa possa andare per il meglio. La Fiorentina in queste ore ha ipotecato un centrale difensivo, scopri chi è <<<
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