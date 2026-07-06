L'Udinese si avvicina a grandi passi verso i prossimi incontri di campionato. La stagione ha preso il via ufficialmente nel corso di queste ore, ma ci sono tanti punti di domanda che vanno risolti e bisogna farlo il prima possibile. Calciatori che hanno tutte le qualità per fare la differenza e continuare il loro percorso in bianconero, ma per cui l'addio sembra essere la scelta più logica. Non solo il difensore centrale Oumar Solet che sembrava un sacrificato ed un sacrificabile pressoché scritto, ma anche altri componenti che non vedono l'ora di dire la loro sul campo da gioco. Nicolò Zaniolo fa parte di questa lista di osservati speciali e di conseguenza non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio la trattativa.

La trattativa nel dettaglio

Nicolò Zaniolo esulta per il gol contro il Torino

Un affare che ha dell'incredibile e che la squadra bianconera non vede l'ora di portare a termine, in questo caso però non parliamo dell'Udinese ma della Juventus allenata da Luciano Spalletti. Il malumore di Zaniolo è oramai noto ai più e di conseguenza potrebbe essere solo una questione di tempo prima che la trattativa prenda quota. Adesso non resta che andare a vedere nel dettaglio le cifre richieste dall'Udinese, ma soprattutto la possibilità che effettivamente prenda quota questo tipo di addio.

La fattibilità dell'operazione

avanzata da Nicolò Zaniolo è decisamenteper una squadra come l'Udinese. Proprio per questo motivo l'addio sembra essere solo una questione di tempo prima che possa davvero prendere quota. Il team che più di tutti sta lavorando alla chiusura è la Juve, ma al momento. Circasembra essere la richiesta che apre le danze ad un'ipotetica trattativa. Adesso non si può fare altro che attendere l'evoluzione di questo colpo.