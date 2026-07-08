L'Udinese ha annunciato ufficialmente la conferma del tecnico della Primavera in vista della prossima stagione. Un cammino che deve continuare con una figura che ben si è comportata nel corso di questa stagione, stiamo parlando di mister Gutierrez. Una squadra che ha combattuto nella seconda serie della massima competizione per il calcio giovanile italiano. Risultati altalenanti, ma un percorso di crescita importante per tanti giovani. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere l'annuncio e di conseguenza il comunicato ufficiale.

Il comunicato ufficiale per mister Gutierrez

"Dopo una prima stagione vissuta in crescendo, arriva la conferma:Il tecnico cileno – calciatore bianconero all’inizio degli anni ’00 e già vice-allenatore della Primavera dal 2022 al 2025 – potrà così proseguire il percorso iniziato lo scorso anno, nel corso del quale ha portato ad un costante miglioramento, sportivo e umano, il gruppo più giovane del campionato di Primavera 2."