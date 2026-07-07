Una trattativa che ha dell'incredibile e che è stata chiusa nel corso delle ultime ore. Nicolò Zaniolo finalmente pare aver trovato l'accordo con l'Udinese e di conseguenza si prepara a vivere un'altra stagione da protagonista con la maglia bianconera sulle spalle. Un affare che sembrava complicarsi di giornata in giornata, fino a ieri quando le parti si sono sedute al tavolo (nel primo giorno di ritiro ufficiale per preparare la nuova stagione) ed hanno trovato quella che sembra essere la quadra definitiva. Passiamo a tutti i dettagli sul rinnovo di un calciatore fondamentale come il dieci ha dimostrato nel corso dell'ultima stagione.

Rinnovo fondamentale per i bianconeri

Kamara e Zaniolo

Come si evince dal titolo sarebbe stato un calciatore decisamente difficile da sostituire e soprattutto un ruolo in cui l'Udinese ha sempre avuto figure di primissimo livello nel corso delle ultime stagioni. Nicolò Zaniolo è pronto per prolungare il suo contratto fino al 2029, tre anni è l'accordo redatto con la società che milita nella massima serie del calcio italiano. Circa 1,5 milioni di euro a stagione e diversi i bonus presenti in quello che è definibile come il nuovo accordo tra le parti. Adesso non resta che capire il ruolo di Zaniolo nel corso della stagione che verrà.

Zaniolo pronto per il salto di qualità

Da ragazzo a uomo, adesso è arrivato il momento di Zaniolo per caricarsi l'Udinese sulle spalle e fare la differenza. Tantissime le aspettative nell'anno in cuidalla loro nascita.