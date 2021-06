News Fiorentina – Parla Durante: “Gattuso è un uomo di parola”

L'intermediario di mercato Sabatino Durante ha rilasciato alcune dichiarazioni a Firenzeviola.it sul nuovo tecnico dei viola Gattuso

Pronti, partenza, via. Venerdì è il Gattuso Day , il nuovo allenatore della Fiorentina arriva in città. Da subito in programma un incontro con Joe Barone e Daniele Pradé . Tema principale il nuovo progetto tecnico. Sempre venerdì la visita al centro sportivo Davide Astori . Intanto Durante ha rilasciato alcune dichiarazioni su Gattuso e sul nuovo progetto viola.

DICHIARAZIONI SABATINO DURANTE - Il noto intermediario di mercato ha dichiarato ai microfoni di Firenzeviola.it: "Gattuso è un uomo di parola, il rapporto con il presidente è nato a pelle e ha mantenuto la parola data alla Fiorentina. Difficile che Rino cambi idea dopo aver dato la sua parola e ha avuto garanzie tecniche perché la Fiorentina è una squadra da ricostruire. Arriva in un ambiente familiare come quello di Firenze che ha già conosciuto nelle passate esperienze di Pisa e Coverciano. La tifoseria viola ne sa di calcio, abituata a giocatori importanti ed è un ulteriore motivo per rendere bene. La società deve unirsi intorno alla sua figura, solo così la Fiorentina otterrà i risultati sperati. Ci sono giocatori interessanti e si può fare un ottimo lavoro. Si deve creare un gruppo di giocatori adeguato dal punto di vista caratteriale, unito intorno a Gattuso. Vlahovic è un giocatore per Rino Gattuso, vuole migliorarsi e lo farà con i consigli tattici del nuovo tecnico. Poi bisogna ricostruire il reparto difensivo, la difesa quest'anno non è andata bene e servono due giocatori oltre Martinez Quarta. Quest'ultimo può diventare un difensore di alto livello, sa difendere a uomo e può farlo meglio a zona, sa impostare il gioco. Milenkovic può restare con Gattuso, il tecnico può convincerlo a sposare il nuovo progetto. Serviranno anche attaccanti esterni offensivi e un ottimo centrocampista alla Borja Valero che porti sia qualità che quantità".