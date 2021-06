Calciomercato Atalanta – Il Genoa vuole tre giocatori nerazzurri

L'Atalanta è impegnata anche sul mercato in uscita. Il Genoa vuole tre giocatori nerazzurri: ecco chi sono

Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League per il terzo anno di fila, l'Atalantavuole alzare l'asticella. La squadra di Gasperini, per lunghi tratti, ha espresso il miglior gioco d'Italia, ma in alcune occasioni è sembrata stanca. Per questo motivo, la dirigenza bergamasca dovrà acquistare rinforzi che possano far rifiatare i titolarissimi. Inoltre i nerazzurri saranno impegnati anche sul fronte cessioni. Diversi giocatori, infatti, non rientrano più nei piani dell'allenatore e sono pronti ad andare via. Come riportato dal Secolo XIX, il Genoa ha chiesto ben tre giocatori. Vediamo di chi si tratta.

Lammers, Reca e Sutalo

Tra i tre, Sam Lammers è quello più vicino al trasferimento in rossoblu. Nei giorni scorsi, il Genoa ha inensificato i contatti con l'Atalanta per il giovane olandese che sarebbe pronto a trasferirsi in prestito. Il classe '97, nonostante sia stato poco utilizzato da Gasperini, soprattutto per l’autorevole concorrenza di Muriel e Zapata, ha mostrato sprazzi di qualità. Ballardini è pronto ad accogliere a braccia aperte la punta. Preziosi è interessato anche ad Arkadiusz, Reca rientrato dal prestito al Crotone. Il polacco viene considerato il perfetto sostituto di Davide Zappacosta che tornerà al Chelsea. Infine, la società ligure bussa in casa Atalanta anche per chiedere informazioni in merito a Bosko Sutalo. Il difensore croato che finora in un anno e mezzo a Bergamo ha collezionato appena sedici presenze tra campionato e Coppa Italia, si trasferirebbe volentieri a Genova.

Mercato in entrata

Oltre al mercato in uscita, la Dea sta valutando diversi nomi per rinforzare la rosa. Al momento, i dirigenti nerazzurri vogliono risolvere la questione portiere. Gollini non è sicuro di rimanere ed in caso di una sua partenza, sono due i profili sondati per sostituirlo. A centrocampo piacciono Thorsby della Sampdoria ed i bolognesi Schouten e Svanberg, mentre per l'attacco il sogno si chiama Jeremie Boga.