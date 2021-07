Calciomercato Fiorentina – Juric rivuole il suo pupillo: la situazione

Il nuovo allenatore del Toirno, Ivan Juric vorrebbe di nuovo con sè un centrocampista della Fiorentina: la situazione

La Fiorentina è al lavoro a Moena per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Il campionato dei viola inizierà il 22 agosto alle ore 20:45 contro la Roma di Mourinho. Sarà sicuramente un match difficilissimo, ma i ragazzi di Italiano non partiranno sconfitti. Nel frattempo, la società sta studiando diversi colpi per rinforzare la rosa. Con l'ormai certa partenza di Pol Lirola, il ds Pradè ha messo nel mirino Davide Zappacosta . L'esterno ha già dato il suo consenso al trasferimento, manca l'accordo con il Chelsea. Il laterale spagnolo, ex Sassuolo, rischia di non essere l'unico a lasciare Firenze. Il Torino avrebbe messo gli occhi su un centrocampista. Ecco di chi si tratta .

Sofyan Amrabat ha vissuto la miglior stagione in carriera sotto gli ordini di Ivan Juric. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il tecnico croato avrebbe chiesto ad Urbano Cairo proprio il giocatore marocchino. Tuttavia, ad oggi appare un’operazione abbastanza difficile per il Torino, perché il club di Commisso ha investito la bellezza di 21,8 milioni di euro per acquistarlo dal Verona. E’ anche vero che Italiano non considera il classe '96 un incedibile e non avrebbe troppi problemi a lasciarlo partire. Attualmente, Amrabat è al riposo a causa di un’operazione e non tornerà in gruppo prima di almeno un altro paio di settimane. Tutti i discorsi sul suo futuro sono rimandati. Intanto il ds Pradè monitora diversi profili. Vediamo quali.