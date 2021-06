Notizie Atalanta – Malinovskyi: “Ronaldo non è il più forte della Serie A”

Il trequartista di Atalanta e Ucraina, Ruslan Malinovskyi si esprime sui giocatori più forti della serie A e racconta un retroscena di mercato

Un altro anno da protagonista. Malinovskyi ha regalato all'Atalanta un'altra stagione in Coppa dei Campioni. Uno tra i giocatori più forti dell'attuale Serie A si racconta in un canale youtube. Il trequartista ucraino dice la sua sul calciatore più forte con cui ha giocato e parla di un retroscena di mercato che lo riguarda. Ecco le dichiarazioni del giocatore dell' Atalanta .

GIOCATORE PIU' FORTE IN SERIE A - "Il campionato italiano ha giocatori più forti di Cristiano Ronaldo. Non so chi sia il più forte ma posso dire che il più bravo con cui ho avuto il piacere di giocare sia Luis Fernando Muriel, senza alcun dubbio. Un fuoriclasse assoluto. Se le cose fossero andate un pò diversamente durante la sua carriera avrebbe giocato per un top club come il Barcellona. Tra i miei avversari cito Piotr Zielinski del Napoli. Giocarci contro è molto difficile, mi piace molto".