Enrico Mentana, direttore del tg7 e grande tifoso di calcio, ha voluto dire la sua sul ritorno agli stadi. Il giornalista ha espresso il suo pensiero favorevole a vedere di nuovo la gente sugli spalti. Non è una novità che con l'avvento della pandemia le società di calcio, e in particolare della Serie A, hanno risentito tantissimo dell'assenza dei tifosi. Non solo per questioni di botteghino delle singole partite ma anche per situazioni legati agli sponsor e diritti tv. Infatti dopo oltre 20 anni, il marchio Pirelli non sarà più presente sulle casacche nerazzurre proprio per questo motivo. Mentana, allora, ha voluto lanciare un appello al premier Draghi. Capiamo meglio.

Appello a Draghi

Non solo Mentana

Tramite un post sul suo profilo Facebook, Mentana ha fatto una proposta al Presidente del Consiglio e al ministro Speranza. Il giornalista ha chiesto loro di riaprire gli stadi alla gente proprio nel momento in cui il Governo sta accelerando sul piano vaccinale.I tifosi di tutta Italia hanno voglia di ripartire e di riavvicinarsi alle proprie squadre come testimoniato dall'L'argomento del ritorno dei tifosi allo stadio è tema delicato anche alla Lega Serie A. Infatti le società del nostro campionato hanno incassato un duro colpo dal Covid19 e stanno pensando di fare delle richieste al governo Draghi. La Lega vorrebbe chiedere al premier di riaprire gli stadi ad una capienza superiore al 25% stimato dal Cts. Oltre questo, però, vorrebbero chiedere anche dei sussidi da destinare al sistema calcio. Il mondo del pallone negli ultimi due anni si è indebitato sempre di più e non riesce più a fra fronte alle spese. E siccome è un'industria importante del nostro Paese vorrebbero un aiuto anche dalla politica. Nel frattempo oggi è il giorno dei calendari di Serie A e