Mercato Udinese – Biasin: “Una big di A aveva in pugno De Paul, poi…”

De Paul prima di finire all'Atletico era sul taccuino di diversi club. Tra questi c'era una big di Serie A che ha dovuto mollare il giocatore

Non è un mistero che De Paul fosse tenuto sotto osservazione da diversi club, compresa una big di Serie A. Come riferito dal giornalista Fabrizio Biasin ai microfoni di TMW, Marotta e Ausilio avevano raggiunto un accordo con l'Udinese per portare il calciatore nella Milano nerazzurra. "De Paul è stato il miglior giocatore della finale di Copa America tra Brasile ed Argentina, a pari merito col compagno di squadra Di Maria (autore del gol vittoria, ndr). Le qualità del ragazzo sono state impressionanti nel torneo. La sua forza era evidente, ma non fino a questo punto." Biasin ha poi proseguito svelando i retroscena della trattativa con Marotta.

L'accordo nerazzurro

"La prossima stagione giocherà nell’Atletico Madrid che lo ha acquistato solamente per 35 milioni. Retroscena. I dirigenti del club meneghino, il giocatore e l’Udinese avevano raggiunto un accordo: De Paul in nerazzurro e pagamento in 5 anni per provare a superare i problemi della famiglia Zhang e venire incontro alle loro necessità" .La proprietà cinese, però, non ha potuto garantire questa intesa favorendo così l'inserimento di nuovi club. Ecco come.

Rammarico e inserimento spagnolo

Marotta e Ausilio avevano trovato il principio d'accordo prima ancora dell'inizio del mercato per bruciare la concorrenza. De Paul infatti è sempre stato in procinto di passare a Milano sin dalle scorse sessioni di mercato. La situazione economica della proprietà cinese però non ha permesso la riuscita dell'affare ed ora rischiano di mangiarsi le mani. Infatti l'Atletico Madrid, saputo della trattativa interrotta, ha approfittato immediatamente della situazione con Simeone schierato in prima fila. Il Cholo già pregustava l'idea di disegnare la sua squadra sulle geometrie del suo connazionale De Paul. Adesso dovrà attendere ancora un po' prima di apprezzare le giocate del centrocampista argentino dato che ha terminato la stagione appena pochi giorni fa. Sarà un vero peccato non vedere più le magie di De Paul in Serie A ma il calciatore non vedeva l'ora di provare una nuova esperienza all'estero. Nel frattempo l'Udinese l'ha salutato così <<<