Arthur Atta sembra essere arrivato al capolinea della sua esperienza con l'Udinese. Il centrocampista è pronto per iniziare una nuova avventura e nel corso di queste ore sembra essere arrivato anche l'Here We Go da parte del massimo esperto di calciomercato, stiamo parlando di Fabrizio Romano. Il centrocampista non vede l'ora di poter dire la sua e soprattutto mettersi in mostra in una nuova realtà, offerta shock e quasi a sorpresa arrivata da un club che milita nella massima serie. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il prossimo passaggio fondamentale.

La trattativa è chiusa

Arthur Atta

Mancano solo le visite mediche di rito e tutte le varie presentazioni, per quello che è un talento di primissimo livello. La squadra che si è assicurata le sue prestazioni è la Fiorentina di mister Fabio Grosso. Un club che non ha alcuna intenzione di ripetere una stagione al di sotto della aspettative come quella appena trascorsa e di conseguenza si sta preparando per arrivare ai nastri di partenza con una rosa di primissimo livello. Offerta faraonica e che accontenta l'Udinese sotto tutti i punti di vista, non possiamo fare altro che andare a vedere il punto sulla cifra economica messa sul piatto.

C'è la cifra economica ufficiale

messa a referto da. Un'offerta di primissimo livello che l'Udinese ha prontamente accettato ed adesso non resta che attendere tutto l'iter per arrivare alla conclusione dell'affare.