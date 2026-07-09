L'Udinese sta pianificando nel migliore dei modi la stagione che è appena iniziata sui campi del Bruseschi, ma ufficialmente lo farà soltanto in Coppa Italia tra ben più di un mese. Una squadra che si sta mettendo all'opera per costruire la sua rosa per filo e per segno, oltre che aggiungere tutti i componenti più importanti nei posti giusti. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli sulla trattativa più importante per distacco, stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. Tutti i dettagli sul rinnovo e soprattutto le dichiarazioni di Gokhan Inler sulla trattativa che sta tenendo banco da più di un mese.

Il rinnovo di Zaniolo è definitivamente chiuso?

Nicolò Zaniolo e Luca Lipani

L'ex calciatore di Napoli e Udinese (tra le tante) ha parlato chiaramente di questo affare: "Zaniolo resta, però dobbiamo ancora ultimare e limare qualche dettaglio". Una trattativa che sembrava chiusa già da qualche ora ed invece al momento non si può ancora dire con certezza che sia arrivata la fantomatica fumata bianca. Sicuramente la società bianconera ha bisogno di chiudere il prima possibile questa trattativa e di conseguenza potrebbe essere solo questione di tempo prima che si arrivi al comunicato ufficiale. Passiamo adesso a quelle che sembrano essere le cifre del nuovo accordo.

Le cifre del nuovo accordo

Per Nicolò Zaniolo l'Udinese dovrebbe essere arrivata a circaper stagione. Uno stipendio importante soprattutto se relazionato a quelle che sono le possibili spese per il club della famiglia Pozzo. Adesso non resta che attendere l'annuncio ufficiale e poi vedere il talento italiano dire la sua sul campo da gioco.