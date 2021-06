Mercato Fiorentina – Un titolare è finito nel mirino dei top club inglesi

Si accende il mercato della Fiorentina. Un difensore titolare ha diverse richieste dalla Premier League: i dettagli

Ufficialmente l'avventura di Gennaro Gattuso alla Fiorentina inizierà il 1 luglio. Domani il neo tecnico sbarcherà a Firenze dove ad accoglierlo ci saranno Commisso , Pradè e Barone . L'allenatore calabrese avrà il compito di far tornare l'entusiasmo tra i tifosi e soprattutto di riportare la viola a lottare per l'Europa. Un aiuto deve però arrivare dal mercato estivo. Oltre ai vari nomi accostati in questi giorni al club toscano, sarà molto importante sistemare la questione rinnovi. Se per Vlahovic e Ribery sembra esserci ottimismo, per Nikola Milenkovic la situazione appare più complicata.

Il futuro del difensore serbo, in scadenza di contratto nel 2022, è ancora tutto da decidere. Come riporta La Nazione, negli ultimi giorni diversi club inglesi, tra cui Manchester United e West Ham, hanno mostrato particolare interesse per il classe '97. La Fiorentina per farlo partire non farà sconti e chiederà una cifra intorno ai 25 milioni di euro. In Italia, Milenkovic è da tempo sul taccuino di Maldini che vorrebbe regalare un giocatore di spessore a Pioli in vista della Champions League dell'anno prossimo. Tuutavia, sembra difficile che i rossoneri spenderanno una somma così importante visto che hanno deciso di riscattare Tomori per 28 milioni di euro. Per convincere il difensore a restare, il club gigliato si giocherà la carta Gattuso. Il neo tecnico viola vorrebbe un colloquio con il calciatore per capire se ci sono i margini di una sua permanenza. Chissa che Rino non riesca a trovare la chiave giusta per cambiare la storia.