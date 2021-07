Mercato Fiorentina – No a Lamela, ma nasce una trattativa clamorosa

Il fuoriclasse argentino non giocherà sotto la cupola del Brunelleschi. I motivi sono diversi, scoprili assieme a noi

Negli ultimi giorni secondo la maggior parte dei siti internet di mercato italiani, la trattativa tra Lamela e la Fiorentina stava procedendo per il verso giusto, con una potenziale ottima conclusione in qualche giorno. Ad oggi quella che poteva sembrare un'operazione semplice per la squadra di Rocco Commisso, è diventata a dir poco difficile. I motivi, per cui il fuoriclasse argentino non giocherà sotto la cupola del Brunelleschi, sono diversi, scoprili assieme a noi.

I problemi

I due problemi principali, che hanno fatto arenare la trattativa sono due. Il primo riguarda il contratto del Coco, che al momento non ha nessuna intenzione di ridurre a dismisura il suo ingaggio. Fino a quando il giocatore argentino non fa un passo indietro la trattativa può considerarsi chiusa, troppi a dir poco i 4,16 milioni netti che prende il fantasista. Il secondo , è più suggestivo per la tifoseria viola, cioè il patron Commisso riflette sulla cifra da investire, come ci ha abituato fino ad oggi a lui piace fare le cose in grande. Di conseguenza ha intenzione di investire una somma ingente di denaro, ma principalmente per un solo nome. Se lo vuoi scoprire, segui la notizia fino alla fine.

Il nuovo nome

Il giocatore che è stato messo sotto osservazione dalla società viola è Goncalo Guedes, il talento portoghese in forza al Valencia. L'ultima stagione non positiva ha fatto abbassare a dismisura le richieste del club spagnolo, che ha speso solo tre anni fa ben quaranta milioni per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore, ma che ad oggi si accontenterebbe della metà pur di liberarsene. Il patron è pronto e sta vedendo come fare per poter inoltrare l'offerta decisiva, sicuramente prima deve arrivare qualche cessione, ma fino alla fine il presidente italo-americano ci farà divertire. Scopri le novità che riguardano la difesa della squadra allenata da mister Italiano <<<