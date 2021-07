Calciomercato Fiorentina – Arriva una notizia tremenda: Italiano ora trema!

Pradè e Barone cercano rinforzi per la rosa viola. Dalla Germania, però, parlano di una nuova concorrente per un obbiettivo dei gigliati

La Fiorentina continua a prepara la sua stagione nel ritiro di Moena. La società viola è pronta ad allestire una squadra ti tutto rispetto da consegnare a mister Vincenzo Italiano. Pradè e Barone, però, devono accelerare. Nel loro taccuino ci sono diversi nomi, tutti dalle indubbie qualità. E per prenderli e portarli a Firenze c'è bisogno di bruciare la concorrenza. Dalla Germania rilanciano di una nuova concorrente italiana per un obbiettivo dei viola. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Come afferma la Bild infatti, non ci sarebbe solo la Fiorentina su Ellyes Skhiri. Il centrocampista franco-tunisino è seguito con particolare attenzione anche dalla Roma di Mourinho. I giallorossi cercano un mediano di quelle caratteristiche e se dovesse sfumare la trattativa con Xhaka si tufferebbero con prepotenza su Skhiri. La Fiorentina è vuole portare il ragazzo a Firenze dopo che è stato trattato nell'estate 2019. Al momento, però, il Colonia spara altissimo. La richiesta è di almeno 15 milioni di euro. Ma se il giocatore dovesse far presenta la volontà di lasciare la Germania allora la cifra potrebbe abbassarsi notevolmente. I viola restano vigili senza mollare gli altri obbiettivi. Ecco di chi si tratta.