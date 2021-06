News Atalanta – Percassi: ”Romero vale tantissimo. Koopmeiners…”

In occasione del suo compleanno, il presidente dell'Atalanta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'Eco di Bergamo

Per il terzo anno consecutivo, l'Atalantaha ottenuto la qualificazione in Champions League. La squadra di Gianpiero Gasperini ha espresso il miglior calcio dell'intera Serie A e si è dimostrata una solida realtà del campionato. Tuttavia, l'unico neo in una stagione eccezionale, è la sconfitta in finale di Coppa Italia contro i bianconeri di Andrea Pirlo. Per vincere qualche trofeo in futuro, la dirigenza bergamasca è al lavoro per migliorare la rosa. Il numero uno del club bergamasco, Antonio Percassi (68 anni oggi, ndr), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'Eco di Bergamo. In particolare, ha detto la sua su Cristian Romeroche nei giorni scorsi è stato accostato al Manchester United e su un obiettivo di mercato, Teun Koopmeiners