Mercato Fiorentina – I tifosi tremano: il rinnovo è lontano

La situazione per il rinnovo di Vlahovic non si sblocca ed ora i tifosi della Fiorentina cominciano a temere il peggio

La Fiorentina , dopo diverse stagioni molto negative, vuole tornare grande. I viola, fino a qualche anno fa lottavano regolarmente per l'Europa. All'improvviso, qualcosa è andato storto. La dirigenza toscana vuole far riapparire l'entusiasmo tra i tifosi. Servirà, quindi, un grande calciomercato. Commisso è partito con il botto visto che l'acquisto di Nico Gonalez è il più oneroso della storia del club. Tuttavia, la società gigliata deve anche risolvere le situazioni contrattuali di Nikola Milenkovic , German Pezzella e Dusan Vlahovic . Per quanto riguarda l'attaccante serbo, alcune dichiarazioni di Joe Barone hanno fatto spevantare i tifosi. Ecco il motivo .

Durante l'inaugurazione del Fiorentina Village a Moena, il direttore generale del club toscano, Joe Barone ha parlato del tanto discusso rinnovo di Vlahovic. ''Con Dusan parlo ogni giorno, sono sempre accanto alla squadra e ai giocatori. Stiamo lavorando per un rinnovo, sinceramente non so quando arriverà. Il giorno giusto potrebbe essere oggi o tra settimane o tra qualche mese ma per ballare bisogna essere in due, non si balla da soli''. Sicuramente, queste parole, non lasciano tranquilli i supporters fiorentini, tormentati dall'idea che il loro top player possa trasferirsi altrove. Ma vediamo le cifre di questo ipotetico rinnovo.