Mercato Fiorentina – Pradè è convinto: si punta questo difensore

La dirigenza viola vuole regalare a Vincenzo Italiano un nuovo difensore: ecco qual è l'ultima idea di Pradè

Redazione

Ieri è partito ufficialmente il ritiro della Fiorentina. Ancora una volta, la location scelta è Moena, in Trentino Alto Adige. I ragazzi di Italiano torneranno a Firenze il 31 luglio. Mentre i giocatori si allenano per ritrovare la migliore condizione in vista della prossima stagione, la società è concentrata sul calciomercato. Ad oggi, è arrivato un solo nuovo acquisto: l' argentino Nicolas Gonzalez. Per rendere competitiva la squadra c'è ancora bisogno di un difensore, un esterno, un regista ed anche un calciatore offensivo, in grado di ricoprire diversi ruoli. Per migliorare la retroguardia difensiva, il ds Daniele Pradè starebbe pensando ad un brasiliano. Vediamo di chi si tratta.

Occhi su Bremer

L'anno scorso, Gleison Bremer è stato uno dei pochi giocatori del Torino ad aver disputato una buona stagione. Oltre ad ottime prestazioni, il difensore ha realizzato anche cinque gol. Non a caso, la Fiorentina vorrebbe acquistarlo ed affiancarlo a Martinez Quarta. Secondo le ultime indiscrezioni, il brasiliano con il contratto in scadenza nel 2023, è considerato incedibile sia da Cairo che dal nuovo allenatore Juric. La dirigenza viola potrebbe spingersi fino ad un'offerta di dieci milioni, ma difficilmente i granata lasceranno partire il loro perno difensivo. Per questo motivo, i toscani stanno monitorando altri profili. Ecco quali.

Altri obiettivi

Molto dipenderà da Nikola Milenkovic e German Pezzella. Il serbo, molto probabilmente, andrà via quest'estate, mentre per l'argentino c'è qualche speranza in più di vederlo in maglia viola anche l'anno prossimo. Appena il classe '97 verrà ceduto (su di lui Vecchia Signora e Tottenham), la dirigenza gigliata chiuderà per Andrea Cistana. La Firoentina ha già un accordo con il giocatore, manca da trovare quello con il Brescia. Ma la strada sembra in discesa. Piace anche Kevin Danso dell' Augsburg. Nel frattempo, è in arrivo un nuovo (vecchio) acquisto. Ecco di chi si tratta <<<