Calciomercato Fiorentina – Un coreano nel mirino di Pradè

Si accende il calciomercato della Fiorentina. Il ds Pradè ha messo gli occhi su un giovane attaccante coreano: ecco chi è

Lee Kang-In è un giovane coreano in forza al Valencia. Tatticamente è molto utile visto che oltre al ruolo di ala può essere impiegato sulla trequarti o in caso di necessità come centrocampista centrale. Il classe 2001 ha grandi qualità tecniche e grazie alla sua velocità è molto abile nell'uno contro uno. Tuttavia, in questa stagione, ha avuto qualche difficoltà: solo 15 presenze da titolare (24 in totale) in cui ha fornito 4 assist. La Fiorentina lo considera un ottimo prospetto e già nelle prossime settimane potrebbe affondare il colpo decisivo. Come riporta Superdeporte.es, sul giocatore c'è l'interesse di diverse squadre inglesi, tra cui Liverpool, Tottenham e Wolverhampton. Kang-In, impegnato nelle Olimpiadi di Tokyo con la sua nazionale, non vorrebbe tornare al Valencia dopo la fine dei Giochi. Il club spagnolo lo valuta circa 15 milioni di euro e sarebbe pronto a cederlo. Inoltre, la viola, guarda con interesse anche ad un'altra ala di proprietà valenciana: Goncalo Guedes. Il portoghese ha un costo più elevato rispetto al coreano e questo potrebbe spingere Commisso e Pradè a puntare sul talento classe '01. Il sogno della società toscana rimane Sergio Oliveira del Porto. Ecco i dettagli della trattativa.