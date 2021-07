Mercato Fiorentina – Ancora problemi per Pradè: inserimento di un altro club?

La Fiorentina continua a tenere il mercato sotto osservazione. Tuttavia potrebbe dire addio ad un calciatore che era nel mirino

La Fiorentina continua a preparare la prossima stagione nel ritiro di Moena. La squadra vuole recepire al meglio i dettami di mister VincenzoItaliano. Per farlo c'è bisogno di grande dedizione e disponibilità della rosa nel credere al nuovo progetto. I viola, infatti, dopo le ultime stagioni difficili hanno voglia di riscatto ed ecco perché sta per iniziare il nuovo ciclo. Per farlo, però, c'è bisogno anche degli uomini giusti ed ecco perché Italianone ha individuati diversi. Tra questi sono presenti anche due vecchie conoscenze ma con cui probabilmente non si riuniranno con lui a Firenze. Ecco di chi si tratta.

Niente reunion?

Tra i nomi suggeriti da Italiano c'erano Ricci e Pobega. Il primo come detto tempo fa è ormai un promesso sposo della Sampdoria di Ferrero, dopo che è stato mollato dalla dirigenza viola. Sul secondo invece c'è stato più di qualche sondaggio da quando il mister ex Spezia è diventato il nuovo allenatore della Fiorentina. Ma non solo Pradè ha messo gli occhi sul giovane centrocampista. Infatti Pobega è stato accostato anche all'Atalanta e nelle ultime ore è intervenuto Percassi sull'argomento. Scopriamo le sue parole.

Le parole da Bergamo

L'addellaDeaAntonioPercassi non si è voluto sbilanciare troppo sul profilo su le voci che vogliono i nerazzurri in lotta con la Fiorentina per Pobega. "Ci sono diversi nomi ma per fortuna partiamo da una rosa competitiva per l’obiettivo dell’Atalanta, poi fa parte del mercato: a volte si vende, a volte si compra. Quello attuale è un mercato molto particolare e dovremo vedere se ci saranno le occasioni giuste". Semplice tattica? La Fiorentina però monitora la situazione con interesse pur lavorando anche su altri obbiettivi. Infatti la società viola è su diversi giocatori e vuole regalare ad Italiano e ai tifosi una squadra competitiva. Ecco tutti i dettagli <<<