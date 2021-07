Mercato Fiorentina – L’annuncio improvviso spiazza tutti: “Pronti 60 milioni!”

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Tottenham sarebbe pronto a fare follie pur di acquistare Dusan Vlahovic

La Fiorentina di Italiano comincia a prendere forma. La società è stata chiara: l'obiettivo per l'anno prossimo sarà quello di lottare per un posto in Europa. L'inizio di campionato non sarà semplice. Nelle prime cinque partite i viola affronteranno, in ordine, la Roma di Mourinho, il Torino, l'Atalanta, il Genoa ed i Campioni d'Italia. Tuttavia, molto dipenderà dal calciomercato. La società toscana, oltre a trovare innesti importanti, dovrà cercare di trattenere tutti i proprio big, partendo da Dusan Vlahovic. Attenzione, però, perchè un club inglese è pronto a fare follie pur di acquistare l'attaccante serbo. Ma vediamo i dettagli.

Pronta una super offerta per Vlahovic

La dirigenza gigliata ha in mente un piano ben definito, ma un affare di portata gigantesca potrebbe stravolgere tutti gli equilibri. Stando a quanto riferito da Carlo Laudisa, giornalista esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, il Tottenham sarebbe pronto a presentare un'offerta da sessanta milioni per Dusan Vlahovic. Con Harry Kane finito nel mirino del Manchester City, il nuovo direttore delgi Spurs, Fabio Paratici vorrebbe provare l'assalto al classe 2000. Nei piani della Fiorentina non c'era e non c'è la cessione della punta serba, ma le difficoltà emerse per il rinnovo di contratto potrebbero dare vita ad un colpo di mercato clamoroso. Per ora, la dirigenza gigliata non ci pensa e studia nuovi possibili arrivi. Ecco quali.

Mercato in entrata

Con molta probabilità Junior Messias sarà un nuovo giocatore del Torino. Pradè è, perciò, costretto a cambiare obiettivo. L'ultima idea porta il nome di Erik Lamela, in uscita proprio dal Tottenham. Un altro profilo molto caldo è quello di Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro sarebbe disposto al trasferimento in Toscana per trovare maggiore minutaggio. Si tratta con Marotta. Nel frattempo, ecco chi potrebbe arrivare per migliorare il reparto difensivo. Sono due i candidati principali <<<