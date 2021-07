Calciomercato Fiorentina – Sfuma Sensi? Ecco qual è il piano B

La Fiorentina vuole regalare a Vincenzo Italiano un nuovo centrocampista. Ecco l'ultima idea di Daniele Pradè

Redazione

Il calciomercato della Fiorentina prosegue a rilento. Dopo l'acquisto di Nico Gonalez, il club viola non ha fatto nessun altro regalo a mister Italiano. L'ex tecnico dello Spezia ha richiesto esplicitamente un nuovo centrocampista. L'obiettivo numero uno di Pradè è Stefano Sensi, ma la trattativa con Marotta si sta rivelando più complessa del previsto. Il nerazzurro sarebbe disposto ad unirsi ai viola, così da avere più spazio e mettere in mostra tutte le sue qualità. Tuttavia, l'accordo tra le società sembra essere lontano. Per questo motivo, la dirigenza gigliata sta sondando diversi profili. Ecco chi è l'ultimo nome accostato ai toscani.

Idea Soriano

Secondo le ultime indiscrezioni, se dovesse saltare l'operazione Sensi, la Fiorentina punterebbe con forza Roberto Soriano del Bologna. Il classe '91 è stato una delle vere rivelazioni dell'ultimo campionato. In trentasette partite ha realizzato nove gol e fornito sei assist. Numeri che lo hanno portato ad un passo dalla convocazione con l'Italia per gli Europei. Ormai trentenne, il centrocampista sente il bisogno di fare un salto di qualità. Firenze rappresenterebbe la piazza giusta dove consacrarsi definitivamente. Tuttavia, il club rossoblu non ha nessuna intenzione di cedere il proprio top player. Sabatini ha fissato il prezzo: almeno dodici milioni di euro. A queste cifre, Pradè potrebbe fare un passo indietro e decidere di puntare su un giocatore più giovane. Ecco le alternative.

Altri profili

Alla società toscana piacciono anche due calciatori di prospettiva, ma che hanno già dimostrato di poter giocare in Serie A. Entrambi sono stati allenati da Italiano allo Spezia. Stiamo parlando di Giulio Maggiore e Tommaso Pobega. Il primo è rimasto in Liguria, mentre il secondo è tornato a Milano, sponda rossonera. La Fiorentina, ad oggi, si è limitata solo a chiedere informazioni. Nel frattempo, Pradè vuole chiudere per un difensore. Ecco di chi si tratta <<<