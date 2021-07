Mercato Fiorentina – Simy e Pobega si allontanano: le ultime

Il mercato per la società viola sta entrando nel vivo. Scopriamo i due obiettivi della viola che oramai sembrano irraggiungibili

Redazione

Il mercato per la società viola sta entrando nel vivo, dopo la presentazione di mister Italiano, si sta facendo la lista degli obiettivi. Diverse sono le trattative ben avviate e destinate ad andare in porto, mentre molte altre sono ancora in alto mare ed altre molto difficili da realizzare, quasi impossibili. Scopriamo i due obiettivi della viola che oramai sembrano irraggiungibili e vediamo anche perché.

Simy

Per il talento nigeriano, la Fiorentina è sembrata a lungo in pole position. Nelle ultime ore è cambiato tutto, dato che diverse squadre si sono fatte vive e riuscite a portare la trattativa ad un livello più avanzato. La società che più di tutte è vicina ad un'ipotetica chiusura è la Salernitana di Claudio Lotito. Il presidente vorrebbe chiudere il suo periodo da massima carica della squadra granata con un super colpo e lasciare la piazza carica per l'inizio della nuova stagione nella massima serie. Non può rispondere a questo affondo la Fiorentina, che è ancora intasata in attacco, troppe le prime punte da Vlahovic a Kouamè passando per Kokorin. In tutto questo l'attaccante nigeriano non è l'unico obiettivo ad essere sfumato.

Pobega

Il centrocampista veneto è cresciuto a dismisura sotto l'ala di mister Italiano, a tal punto che il coach lo ha messo in cima alla lista dei desideri. La richiesta del Milan è troppo alta e per la Fiorentina è praticamente impossibile soddisfarla. Si parla di un'offerta da quindici milioni di euro per poter strappare il talento ex Spezia, inoltre la dirigenza rossonera vorrebbe inserire una clausola sulla futura rivendita. A questo punto la Fiorentina dovrebbe comunque ripiegare su un giocatore cresciuto a dismisura grazie al tecnico, il suo nome è Giulio Maggiore. Le richieste della società bianconera sono sicuramente più basse e facili da accontentare, inoltre il centrocampista ha fatto sapere di vedere il suo futuro lontano dalla città spezzina. Non finisce qui, scopri l'offerta monstre che è arrivata per una punta viola <<<