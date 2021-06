Mercato Fiorentina – Terzic vicino alla permanenza ad Empoli

L'Empoli tratta il prolungamento del prestito annuale di Aleksa Terzic, terzino di proprietà della Fiorentina,

ALEKSA TERZIC - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e da Empolichannel.it gli azzurri continuano a trattare con la dirigenza della Fiorentina per la permanenza in serie A di Aleksa Terzic che ha ben figurato con Alessio Dionisi. Dopo una prima stagione difficile in maglia viola, il calciatore natio di Belgrado ha trovato spazio sempre in Toscana ma in casa Empoli. Con il club del presidente Fabrizio Corsi, il laterale ha disputato un'ottima stagione con 21 partite giocate nonostante un infortunio alla caviglia che l'ha costretto fuori dai campi di gioco per più di un mese. Difficile un suo ritorno a Firenze sotto la guida del nuovo tecnico Gennaro Gattuso, più probabile invece una sua conferma all'Empoli. La dirigenza viola rappresentata da Daniele Pradé e Joe Barone vorrebbero valutarlo un altro anno prima di riportarlo a Firenze. Nell'ultima stagione i toscani hanno conquistato il campionato di serie B e di conseguenza un posto in Serie A. Il classe 99 non vede l'ora di essere protagonista nella massima serie italiana. Il serbo classe 99 è stato l'ultimo acquisto dell'era Pantaleo Corvino prima dell'arrivo in viola di Rocco Commisso. Il terzino sinistro serbo era andato all'Empoli insieme ad un altro viola, Szymon Zurkowski, entrambi per cercare continuità e fortuna.