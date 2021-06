Mercato Fiorentina – Sergio Oliveira sempre più vicino ai viola

Il primo obiettivo di mercato della Fiorentina è Sergio Oliveira, centrocampista esperto di proprietà del Porto

SERGIO OLIVEIRA - Una trattativa che può arrivare in Porto dal Porto. Tecnica e carisma made in Portogallo. Il giocatore portoghese, 29 anni appena compiuti, è la colonna portante del Porto e della nazionale - convocato anche per i prossimi europei. Rientra nella rosa ideale dell'ultima Champions League. Un profilo di classe e d'alto livello che ha raggiunto la piena maturazione e il rendimento più alto in carriera. Infatti nell'ultima stagione ha realizzato ben 20 gol e 7 assist in 46 presenze tra Liga NOS e coppe. I tifosi italiani lo ricordano per la doppietta a Torino che ha eliminato i bianconeri dalla Champions contro i lusitani negli ottavi di finale della competizione. Un senatore in campo che potrebbe migliorare la qualità del centrocampo viola e alzare anche le aspettative verso il nuovo progetto guidato dall'ex campione del mondo Gattuso. In carriera ha giocato per diversi club. L'esperienza con il Nantes lo ha maturato come giocatore e ha avuto la possibilità di essere allenato da Sergio Conceicao, che è anche il suo attuale allenatore nel Porto. Questa stagione ha raggiunto l'apice con il club lusitano: team of the season e quarti di finale di Champions League.