Mercato Fiorentina – Dalla Turchia sono sicuri, l’affare si farà

Un giocatore viola interessa moltissimo in Turchia, la trattativa è già stata avviata. Andiamo a vedere di chi si tratta

Stiamo parlando del mediano marocchino classe 1996, avete capito di chi si tratta? Proprio lui, Sofyan Amrabat. Il giocatore è arrivato in Italia nell'Agosto del 2019, in prestito per la società scaligera. Le grandi prestazioni hanno portato ad un riscatto immediato, il presidente Setti non ha aspettato nemmeno un secondo prima di metterlo in vendita, appena inserito nel mercato sono arrivate offerte da tutte le parti. La società che l'ha spuntata alla fine è stata quella viola, pagandolo la bellezza di 18 milioni. Ora con l'arrivo di Italiano, il giocatore Marocchino non è più sicuro di poter avere una titolarità fissa, data anche l'idea di gioco del mister. La Fiorentina non l'ha ancora messo in vendita, ma è già arrivata la prima offerta, andiamo a vedere chi ne è stato il mittente e la valutazione del centrocampista.