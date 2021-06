Mercato Atalanta – Nel mirino un centrocampista olandese

L'Atalanta vuole rinforzare il centrocampo. Nel mirino c'è un centrocampista olandese in forza al Krasnodar: ecco chi è

L' Atalanta vuole regalare rinforzi importanti a Gasperini in vista della prossima stagione. Con molta probabilità, il primo acquisto di questa sessione estiva, sarà Takehiro Tomiyasu del Bologna. I nerrazzurri, nei prossimi giorni, dovrebbero avanzare un'offerta da venti milioni di euro. Il club rossoblu si è già tutelato con Kevin Bonifazi della Spal. Il giapponese non sarà l'unico innesto in difesa: piacciono molto Lovato e Botman , ma il loro arrivo dipenderà dalla cessione di uno tra Palomino e Djimsiti . Per quanto riguarda il centrocampo, l'obiettivo numero uno è Teun Koopmeiners dell'AZ Alkmaar. Il classe '98 potrebbe non essere l'unico olandese che sbarcherà a Bergamo. Infatti, la Dea segue con attenzione anche Tonny Vilhena del Krasnodar.

Tonny Vilhena, reduce da una buona stagione in Russia, rappresenta sicuramente un'occasione di mercato. Il classe '95 ha già comunicato al proprio club la volontà di andare via per fare un salto di qualità. Il Krasnodar, non vuole svenderlo e per cederlo chiede una cifra vicina ai dieci milioni di euro. Nel campionato appena concluso, il ventiseienne ha realizzato due gol e fornito due assist in ventiquattro partite. Inoltre è molto duttile visto che in caso di emergenza può ricoprire il ruolo di terzino. L'Atalanta non è l'unica squadra interessata al centrocampista. Come riporta calciomercato.com, nelle ultime ore si è mosso Piero Ausilio, che ha seguito Vilhena ed è stato a un passo dal portarlo a Milano nel 2017. Un contatto diretto con l'agente, un sondaggio, c'è stato con la prima proposta nerazzurra di un prestito con diritto di riscatto. Oltre alle due squadre italiane, il giocatore è seguito anche da diverse squadre di Liga e di Premier League. Nel frattempo, la società orobica è vicina a chiudere la prima operazione in uscita. Sam Lammersè vicinissimo al trasferimento al Genoa in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.