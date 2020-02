Messaggero Veneto: Il coronavirus non fa paura: oltre 70 cuore neroverdi in viaggio verso la Toscana

Anche i tifosi sono pronti per giocare la loro partita a Empoli. La paura legata all’emergenza coronavirus non ha fermato i supporter del neonato fan club “Pn neroverde 2020”: al Castellani, nel pomeriggio di sabato, ci saranno più di 70 persone a sostenere la squadra di Attilio Tesser in questo difficile momento. Non solo: il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore, visto che nella giornata di ieri ci sono state alcune, nuove, richieste per prendere parte alla trasferta.