Sembrava tutto scritto ed invece non è così, con Oumar Solet che solo per questione di tempo non era ancora neroazzurro ed invece potrebbe esserci molto di più che una semplice richiesta di qualche giorno per definire la trattativa. A lanciare la bomba più importante di tutte ci ha pensato il massimo esperto del calciomercato internazionale, se non si fosse capito stiamo parlando di Fabrizio Romano. Passiamo direttamente alle sue dichiarazioni sul futuro di un calciatore così importante per la squadra bianconera che sembra essere sempre (e comunque) più vicino al suo addio.

Le dichiarazioni di Fabrizio Romano

Oumar Solet e Thomas Kristensen

"Su Solet confermo che per me non è mai stato ad un passo dall’Inter, la trattativa con l’Udinese si è un po’ raffreddata. Resta un’operazione su cui Inter e Udinese si sono sentite nel week end, nei giorni scorsi, quindi, e non ad inizio settimana". Una frenata decisamente importante che cambia un po' tutto l'andamento della squadra e del weekend. La trattativa che sembrava essere solo una questione di tempo ha il rischio che diventi (a tutti gli effetti) una telenovela. Adesso non possiamo fare altro che passare al secondo club messo sotto osservazione. L'Atletico è seriamente interessato? Nei prossimi giorni è pronta la prima offerta.

L'Atletico si piomba sul calciatore

Potrebbe sembrareprima chesi piombi definitivamente su un calciatore di primissimo livello.restadella società spagnola e stiamo parlando di una cifra chiara da cui difficilmente si potrà scappare. Adesso non resta che andare a vedere tutti i dettagli sull'affare e soprattutto quello che potrebbe essere il prossimo passo per una squadra che deve cedere il francese e poi potrà aggiungere un elemento di assoluto spessore per sostituirlo o cercare di capire se