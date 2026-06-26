L'Udinese sembra aver messo a referto quello che è etichettabile come il nome perfetto per il post Oumar Solet. Un colpo che farebbe la differenza nella massima serie ed un calciatore che si è ben comportato nel corso di questa stagione, nonostante la retrocessione della sua squadra: il Verona prima di Zanetti e poi di Sammarco. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio la trattativa, perché non ci sono solo i bianconeri sulle sue giocate, ma sembra esserci anche un altro team di primissimo livello che arriva sempre da quelle parti e che nel corso dell'annata che verrà giocherà in Serie A.

Il Venezia fa sul serio per Bella-Kotchap

Bella Kotchap

Un profilo a cui l'Udinese è legato da diverso tempo. Bella-Kotchap piaceva parecchio al club della famiglia Pozzo prima che arrivasse proprio il francese e per questo motivo potrebbe essere solo una questione di tempo prima che la società possa definitivamente arrivare all'affondo per un calciatore con queste capacità. C'è da capire, però, quelle che sono le intenzioni del Venezia. Il club veneto non vede l'ora di aggiungere dei perni fondamentali per una salvezza che non è mai arrivata nel recente periodo, nonostante le due promozioni conquistate. Non possiamo fare altro che passare all'ipotetico costo attorno a questa trattativa.

Il costo dell'affare

Oumar Solet

Circa cinque milioni di euro potrebbe essere il costo di questo affare che permetterebbe al difensore tedesco di restare in Serie A. Al momento sembra essere, ma è solo questione di tempo prima che possa arrivare un nuovo club e provare a chiudere questa trattativa. Non possiamo fare altro che attendere l'evolversi di un affare che sicuramente se dovesse finire in maniera positiva per il club bianconero,