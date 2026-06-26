Jesper Karlstrom ha centrato a pieno l'obiettivo minimo della società. Una squadra che ha grande voglia di fare e di continuare a mettersi in mostra come la Svezia. Il match dell'ultima sera contro il Giappone è stato la prova di quanto il club sappia dire la sua contro qualsiasi avversario ed abbia le qualità per mettere in seria difficoltà tutti quelli che potrebbe trovare sul suo percorso. Il club si qualifica come migliore terza ed è già sicuro di un posto ai sedicesimi di finale, di conseguenza non resta che andare a vedere quello che potrebbe essere il futuro del team e soprattutto il rendimento di Jesper Karlstrom in questa prima parte di rassegna iridata.

Il rendimento dello svedese

Jesper Karlstrom

Due prove da assoluto protagonista ed un posto in panchina nel corso della terza sfida di questo campionato. Jesper Karlstrom si fa da parte e di conseguenza resta per tutti i novanta minuti fuori dalla contesa con il Giappone che ricordiamo è terminata con il risultato di 1-1. Adesso arrivano i match ad eliminazione diretta e c'è da capire se la Nazionale di Graham Potter continuerà a puntare fortemente sulle sue giocate. Non resta che attendere prima di tutto la scoperta di quello che sarà il prossimo avversario.

Il prossimo avversario della Svezia

Serve ancora qualche giorno prima che gli accoppiamenti saranno stipulati e di conseguenza si conoscerà quelli che sono. Adesso non possiamo fare altro che attendere e vedere se Jesper Karlstrom continuerà ad avere un ruolo importante come nell'Udinese nel corso delle ultime due stagioni dove è stato un titolarissimo esolo in caso di infortunio o squalifica per somma di ammonizioni.