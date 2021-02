Dzeko-Fonseca: un amore mai sbocciato. Un addio già scritto. Ma di chi?

Il rapporto turbolento tra l'attaccante della Roma Dzeko ed il tecnico giallorosso sembra non poter godere di nessuna tregua. E in futuro?

Inutile girarci intorno. Il rapporto tra il tecnico della Roma Paulo Fonseca ed Edin Dzeko è ormai ridotto ai minimi termini. Nasce tutto dall'eliminazione della squadra giallorossa contro il Siviglia, nella scorsa Europa League. Per poi conclamarsi, dopo un breve periodo di sopita indifferenza, nell'infausta serata di Coppa Italia contro lo Spezia . Al giocatore bosniaco viene rimproverata una totale assenza di rispetto nei confronti della squadra e dell'allenatore. Deflagrata all'interno dello spogliatoio dello Stadio Olimpico di Roma nel post gara contro lo Spezia. Proprio in quell'occasione l'ormai ex capitano della Roma si è rivolto con fare provocatorio e polemico nei confronti del suo allenatore. Che a sua volta gli rimprovera, sopra ogni cosa, di aver tenuto un comportamento a dir poco scorretto davanti a tutti i membri della squadra e dello staff. Una situazione ricucibile? Nel calcio si sistema tutto. Anche perché gli interessi sono elevati alla massima potenza e un giocatore come Dzeko rappresenta un patrimonio. Sia per la società che per la squadra stessa.

Come dicevamo sono troppo alti gli interessi affinché la Roma possa "permettersi" di relegare l'attaccante bosniaco nella categoria dei calciatori fuori rosa. Proprio per questo in vista di una partita delicatissima per il futuro stagionale della Roma, come la gara di sabato contro la Juventus, il giocatore è stato reintegrato nel gruppo dei compagni. Ma se per i tifosi essere o non essere capitano di una squadra ricopre un tema di interesse marginale, all'interno di uno spogliatoio è invece considerato come fregio di alto orgoglio. Ed è proprio questa l'onta con la quale Fonseca e la società hanno deciso di "punire" il giocatore che a questo punto è stato probabilmente reintegrato solo per il valore che ricopre e non per le scuse che avrebbe dovuto al tecnico giallorosso e alla squadra tutta per il suo comportamento.