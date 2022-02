Notizie Udinese – Le parole di Donati: “La differenza tra Cioffi e Gotti”

Il centrocampista friulano ex dell'Hellas Verona ha parlato del match tra Udinese e Torino. Inoltre ha detto la sua anche sul nuovo tecnico

La squadra è riuscita a ritornare ad ottenere i tre punti. Una partita magistrale è stata giocata da parte delle zebrette che con il passare dei minuti sono riusciti a mettere in difficoltà i granata e nel finale assestare i due colpi da K.O. Adesso si lavora in vista del prossimo incontro, quello che vedrà faccia a faccia il Verona di Igor Tudor e l'Udinese di Gabriele Cioffi. Proprio del nuovo mister bianconero ha parlato l'ex calciatore di Bari ed Hellas (tra le tante) Massimo Donati. Andiamo a leggere il suo pensiero sul nuovo stile di gioco bianconero e le differenze tra i due tecnici. Non perdiamoci in chiacchere ed andiamo sin da subito nel dettaglio.