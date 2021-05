Udinese, finale di stagione deludente: ora testa al futuro

A pochi giorni dal termine della stagione, in casa Udinese si sta valutando il futuro di alcuni addetti ai lavori

L'ultimo match dell'Udinese è in programma domenica prossima, quando si ritroverà sul manto erboso di San Siro per sfidare i nerazzurri recentemente diventati campioni d'Italia. Tuttavia, da quando i bianconeri hanno ottenuto matematicamente la salvezza, non c'è rimasto più nulla da chiedere al campionato. Dato che il decimo posto è ormai sfumato. La prima posizione utile per concludere la Serie A nella parte sinistra del tabellone, è occupata dall'Hellas Verona. Che dista ben 4 lunghezze dall'Udinese. Lo stesso tecnico del club, mister Luca Gotti, si sarebbe aspettato qualcosa in più dai suoi. Qualcosa che, purtroppo per i bianconeri, non è arrivato. Ora sono in molti che dovranno decidere il loro futuro in maniera concreta. L'allenatore è uno di questi.