Udinese, tegola Nestorovski: niente Europei per il macedone

Niente Europei per l'attaccante dell'Udinese, Ilija Nestorovski, che si è operato ai legamenti del ginocchio

Un altro degli elementi che è venuto a mancare nella rosa dell'Udinese, è Ilija Nestorovski. L'attaccante macedone ha rimediato un serio problema ai legamenti del ginocchio che lo ha costretto all'intervento chirurgico. La punta bianconera era scesa in campo, per aiutare i suoi a conquistare la scalate verso il decimo posto, fino ad un paio di giornate fa. La sua ultima apparizione, infatti, risale allo scorso 21 aprile. Quando i friulani persero la partita giocata in trasferta contro il Cagliari. Di fatto, quella contro il Benevento dell'ultimo turno è stata la prima sfida che ha dovuto saltare per infortunio. Prima di questo stop, Nestorovski è rimasto fuori dai giochi in occasione del match vinto allo Stadio Olimpicocontro la Lazio nel girone d'andata. Da quel momento in poi è sempre rimasto a disposizione. Anche se spesso Luca Gottiha preferito privarsi di lui lasciandolo in panchina.