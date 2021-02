Udinese-H. Verona: un fischietto all’esordio

Per Udinese-Hellas Verona, match di domenica alle 15.00, l'AIA ha designato Alberto Santoro, alla prima partita di Serie A

UDINE - Domani inizierà la ventunesima giornata di Seria, la seconda di ritorno. Per questo motivo, come ogni giovedì, l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso pubblicato sul proprio sito internet, aia-figc.it, le designazioni arbitrali. L'Udinese ospiterà alla Dacia Arena l'Hellas Verona di Ivan Juric e degli ex Kevin Lasagna e Antonin Barak. Una sfida non facile anche perché Luca Gotti dovrà fare a meno di Rodrigo De Paul. Il match sarà arbitrato dal fischietto siciliano Alberto Santoro, all'esordio in Serie A. Un premio meritato sul campo dopo i 4 anni di CAN C coronati dalla semifinale playoff tra Bari e Carrarese e il match dello scorso settembre tra Italia e Svizzera Under 19. Il messinese sarà coadiuvato dagli assistenti Giallantini e Valeriani. Il quarto uomo invece sarà Mariani. Fabbri sarà alla Var e Tolfo all'Avar.