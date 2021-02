News Udinese – De Paul espulso: ecco come la squadra cambia volto!

Il giudice sportivo ha confermato la sanzione disciplinare: De Paul salterà la prossima partita contro il Verona. Gotti ridisegna l'Udinese

NEWS UDINESE - L'ultima partita giocata contro lo Spezia ha entusiasmato l'ambiente bianconero. Dopo diverso tempo l'Udinese è riuscita nuovamente a portare a casa i 3 punti. È stata una partita a tratti sofferta ma soprattutto molto agonistica. Sono stati diversi gli ammoniti ma ancora peggio, è arrivata un'espulsione. Come tutti sappiamo il giudice sportivo ha deciso di punire Rodrigo De Paul con una giornata di squalifica. Adesso, Gotti dovrà ridisegnare la squadra. Le alternative variano da zona a zona. In alcune parti c'è l'imbarazzo della scelta, in altre, invece, il cambio è forzato. Ecco come molto probabilmente scenderà in campo l'11 bianconero.