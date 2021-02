Udinese, la Lazio pensa ad un obiettivo di mercato bianconero

Arrivano nuove indiscrezioni di mercato che riguardano indirettamente l'Udinese. La Lazio, infatti, pensa un obiettivo dei bianconeri

UDINE - Anche se il mercato invernale ha chiuso i battenti all'inizio di febbraio, non si arrestano le voci e le indiscrezioni su possibili nuovi arrivi e questo vale anche per l' Udinese . La squadra bianconera in passato aveva messo nel mirino il centrocampista del Besiktas, Dorukhan Tokoz. Sul calciatore classe '96 però non c'è soltanto la società friulana, anche perché il suo contratto è in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato dal quotidiano Milliyet, sul giocatore c'è anche la Lazio di Claudio Lotito, ma non solo. Il turco piace anche in Spagna, al Betis di Siviglia per la precisione. Intanto il calciatore ha già rifiutato una prima offerta di rinnovo con la sua squadra, il Besiktas .

Non c'è però soltanto il mercato in entrata, ma anche quello in uscita. Tante infatti le voci su Rodrigo De Paul, ma non solo. Anche Juan Musso è finito nel mirino dell'Inter di Antonio Conte, viste anche le prestazioni non ottimali di Samir Handanovic. Sul portiere argentino però ci sono degli aggiornamenti, riportati dalla Gazzetta dello Sport. L'estremo difensore dell'Udinese, infatti, sarebbe finito nel mirino anche del Milan. Soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare l'accordo sul rinnovo di Gigio Donnarumma e i rossoneri. In questo caso il Diavolo sarà costretto a cedere il suo numero 99, per non prenderlo a parametro zero. Va aggiunto però che per il momento non c'è stato nemmeno un contatto tra Milan e Udinese, Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di rinnovare con Donnarumma. Juan Musso è, per ora, soltanto un' idea.