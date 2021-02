Udinese, la Lega Serie A conferma la sfida con i rossoneri: ecco quando si giocherà

La Lega Serie A ha confermato alcune date inerenti al turno infrasettimanale: una difficile sfida attende l'Udinese

UDINE - Tra poco in Serie A ricominceranno anche i turni infrasettimanali. Il periodo nel quale si è tornati a giocare una volta è settimana sta già per finire. il campionato sta per raggiungere la sua fase più calda. Nelle prossime sfide ogni punto potrebbe valere doppio. Per quanto riguarda l'Udinese, la futura gara dei friulani è fissata per domenica alle 12:30. Altro turno all'ora di pranzo quindi per gli uomini di mister Luca Gotti che sono reduci dalla sconfitta contro la Roma.

LA SALVEZZA - Davanti a sé il club bianconero ha due sfide molto importanti che, sulla carta, potrebbero apparire alla portata. La prima sarà, per l'appunto, quella in programma domenica prossima contro il Parma. Dopodiché si giocherà contro la Fiorentina. Sia i gialloblù che i viola hanno le stesse ambizioni dei loro prossimi rivali. Tuttavia, quello dell'Udinese ad oggi sembra un gruppo più compatto. La zona retrocessione in questo momento è a distanza di sicurezza. Ma resta sempre valida la regola che suggerisce di non abbassare mai la guardia.

IL TURNO INFRASETTIMANALE - Nella giornata odierna, la Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari della sesta giornata di ritorno. Nonché la venticinquesima di tutto il campionato. La sfida dell'Udinese è stata confermata: i bianconeri giocheranno contro il Diavolo di Stefano Pioli il prossimo 4 marzo alle 20:45. In concomitanza anche i nerazzurri di Antonio Conte. Chissà come sarà la classifica per quell'occasione.

IL TURNO - Il turno infrasettimanale inizierà martedì 2 marzo e terminerà il 4 dello stesso mese. Ad aprire la giornata ci penseranno Lazio e Torino. Dopodiché, nello stesso giorno, toccherà anche a Juventus e Spezia. Le due partite di giovedì sono, ad oggi, quelle di maggiore importanza. A distanza si sfideranno rossoneri e nerazzurri: in ballo c'è lo scudetto e la supremazia cittadina. Tuttavia, il campionato è ancora lungo è qualunque cosa può succedere. Di seguito il turno completo:

2/marzo - 18:30 - Lazio-Torino

2/marzo - 20:45 - Juventus-Spezia

3/marzo - 18:30 - Sassuolo-Napoli

3/marzo - 20:45 - Atalanta-Crotone

3/marzo - 20:45 - Benevento-Verona

3/marzo - 20:45 - Cagliari-Bologna

3/marzo - 20:45 - Fiorentina-Roma

3/marzo - 20:45 - Genoa-Sampdoria

4/marzo - 20:45 - Milan-Udinese

4/marzo - 20:45 - Parma-Inter