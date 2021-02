Udinese, una settimana di fuoco: Parma e Fiorentina per dire addio all’incubo retrocessione

L'Udinese, nelle prossime partite, ha una ghiotta possibilità di fare punti contro due dirette concorrenti: Parma e Fiorentina

UDINE - Le prossime due sfide saranno molto importanti per l' Udinese che potrebbe dire addio, quasi a titolo definitivo, alla lotta per non retrocedere . Anche se alla fine della stagione manca praticamente un intero girone, saranno proprio gli scontri diretti in programma questo periodo a fare la differenza. Nell'arco di una settimana, la formazione di mister Luca Gotti affronterà prima il Parma e poi la Fiorentina . Fare sei punti contro due compagini alla portata, potrebbe significare molto.

"Avere una società solida è qualcosa di importante. Purtroppo per il Parma, dalla scorsa stagione sono molti i calciatori che non ci sono più. Qualcosa è cambiato, a partire dalla proprietà. Quando rivoluzioni in questo modo, mettendo in rosa diversi giovani, è difficile che ci si riesca ad ambientare in poco tempo. Il campionato italiano, poi, è particolarmente complicato. Penso che le difficoltà siano dovute a questo. Ma anche dal fatto che lo stile di gioco non è più quello dello scorso anno. Si sperava in qualche risultato in più ma così non è stato. Tuttavia, quando le cose non vanno bene si può solo che cambiare. Finché la matematica non dice retrocessione, i ducali hanno il dovere di crederci. Ma di questo passo sarà veramente dura. Dovranno essere bravi a non mollare".