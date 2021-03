Genoa-Udinese, Gotti: “Deulofeu non sarà disponibile. E sulla multa…”

Le parole dell'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, rilasciate durante la vigilia della sfida di campionato contro il Genoa

Redazione

UDINE - Domani sera il Genoa ospiterà l'Udinese nel turno di campionato in programma questo fine settimana. Durante la vigilia della sfida, l'allenatore bianconero, Luca Gotti, ha detto la sua in conferenza stampa: "Tenere la squadra concentrata sugli obiettivi, è gran parte del lavoro che spetta all'allenatore. Questo vale per tutte le partite del campionato, non solo per quella di domani. Intanto, a a 32 punti, la salvezza non è ancora aritmetica. Ciò significa che ci servono altri punti per uscire del tutto dalla mischia. Perciò credo che l'unico modo saggio di pensare, sia quello di concentrarsi una partita per volta. Non di più".

La sfida con il Genoa

"Al di là di quello che è stato il loro cambio di marcia, mi sembra che questo Genoa sia simile a noi. Questo significa che entrambe le squadre rischieranno di imbattersi nelle stesse insidie. Okaka? Ha fatto un paio di allenamenti con il gruppo. Nelle tre gare precedenti si è accomodato in panchina per dare il proprio supporto all'Udinese. Non è certo un aspetto secondario. Avremo sicuramente dei calciatori indisponibili, come Samir, Owejan e Deulofeu. Gli altri invece, sono tutti in condizione e daranno il loro contributo".

L'avvicinamento alla partita

"Io coltivo dubbi e lo faccio per non dare le cose per scontate. Osservo molto quella che è la quotidianità del lavoro. Sappiamo che, anche in tempi ristretti, la condizione fisica e lo stato di salute legato agli infortuni sono in costante evoluzione. Ogni settimana, così come ogni partita, è diversa dalle altre. Con il Genoa o con il Sassuolo fa differenza, sono gare diverse. Durante la rifinitura trarrò tutte le indicazioni possibili. Dopodiché farò la somma per arrivare alle conclusioni".

Sulla multa...

"Questo è un momento dove le restrizioni sono svariate. Tutti noi stiamo andando avanti facendo grandi sacrifici. Anche una cena innocua con amici davanti alla TV per guardare Juventus-Lazio, va contro le norme. In maniera specifica contro quella che prevede il coprifuoco a partire dalle 22:00. Giusto venir sanzionati, così come lo è chiedere scusa. Tuttavia, la gogna mediatica e la cattiveria nata sui social non sono delle novità".