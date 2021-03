Udinese-Lazio, i convocati e le parole di Luca Gotti

Le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia di Udinese-Lazio e la lista dei convocati.

Redazione

UDINE - Domani pomeriggio l'Udinese tornerà in campo, per il ventottesimo turno di Serie A, ospitando la Lazio di Simone Inzaghi, reduce dall'eliminazione dalla Champions League. L'Udinese, dal canto suo, sta attraversando un bel periodo, come dimostrano i nove punti conquistati nelle ultime cinque giornate di campionato. L'allenatore bianconero, Luca Gotti, ha presentato la sfida in conferenza stampa.

LE SUE PAROLE - "L'auspicio è che questa partita possa essere, per noi, un trampolino di lancio per riuscire a consolidare una posizione nella parte sinistra della classifica. Nelle ultime settimane abbiamo fatto molto bene, ottenendo risultati importanti. Le ultime gare ci hanno dato un po' di sicurezza e di autostima in più, aumentando la consapevolezza nei nostri mezzi. Tuttavia, bisogna assolutamente continuare con questo atteggiamento, senza abbassare il livello di concentrazione e determinazione. L'errore che non si deve mai commettere è di cullarsi su ciò che di buono è stato fatto. Nel calcio bisogna avere la forza e la bravura di resettare e ritrovare le motivazioni. Il campionato non è ancora finito, quindi occorre continuare a dare il massimo sul campo".

SU FERNANDO LLORENTE -"Possiede caratteristiche diverse da quasi tutti gli altri attaccanti che abbiamo in rosa. Solo Okaka può essere sovrapponibile per alcuni aspetti. La cosa più importante e che apprezzo maggiormente, è l'impegno che Fernando sta mettendo in ogni gara. Cerca di mettere a disposizione del gruppo tutto quello che ha".

SULLA LAZIO- "Nonostante le sue recenti difficoltà, mi dà sempre l'impressione di essere una squadra molto forte e ricca di qualità. Ha tanti giocatori esperti e bravi tecnicamente".

SU OKAKA E FORESTIERI - "Sono migliorate le condizioni di entrambi. Mi sembrano pronti per poter dare il loro contributo nella partita di domani".

Di seguito, la lista dei convocati.

Portieri: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet.

Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar.

Centrocampisti: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra.

Attaccanti: 7 Okaka; 21 Braaf; 30 Nestorovski; 32 Llorente; 45 Forestieri.