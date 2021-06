Notizie Udinese – Il sostituto di De Paul è già in casa?

La cessione di De Paul è praticamente cosa fatta. L'Udinese studia diverse alternative per sostituire il centrocampista

Dopo cinque anni intensi ed emozionanti, le strade di Rodrigo De Paul e dell'Udinese si separeranno. L'argentino è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. L'accordo tra le due società è stato trovato sulla base di 35 milioni di euro senza bonus, mentre per il giocatore è stato proposto un contratto quinquennale a tre milioni l'anno. Per l'ufficialità mancano solamente glu ultimi dettagli. Le visite mediche sono in programma alla fine della Copa America. Il classe '94 coronerà il suo sogno di giocare in Champions League. Con la partenza di De Paul, i bianconeri sono alla caccia del sostituo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'erede potrebbe già essere in casa. Ecco i nomi.

Pereyra

Per caratteristiche tecniche e qualità, il Tucu Pereyra è il sostituto naturale dell'ormai ex capitano bianconero. In questa stagione, Luca Gottiha schierato il classe '91 soprattutto come seconda punta, alle spalle dell'attaccante. Tuttavia, questa scelta è stata condizionata dai numerosi infortuni che hanno colpito i giocatori offensivi dell'Udinese (Pussetto, Deulofeu, Nestorovski). L'ex Watford, con la partenza di De Paul ed il pieno recupero degli infortunati, tornerà ad occupare la posizione di interno di centrocampo. L'argentino dovrà, però, migliorare in fase difensiva.

Arslan e Makengo

Toglay Arslan è stata una delle rivelazioni del campionato appena concluso. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, è riuscito subito ad inserirsi e ad ottenere la titolarità in mezzo al campo. Può giocare sia interno che regista come vertice basso. Il tedesco ha avuto diverse difficoltà con la gestione dei cartellini gialli: in questa stagione ne ha presi nove, veramente tanti. Jean-Victor Makengo è un giovane prospetto, in cui l'Udinesevuole puntare. Nella sua prima esperienza in Serie A è sceso in campo 17 volte, ma solo cinque da titolare. Il classe '98 ha ambi margini di miglioramento e potrebbe rappresentare un punto fermo per il futuro del club friulano.