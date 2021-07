Mercato Udinese – Importanti aggiornamenti dalla Turchia: “Accordo vicino”

Insistenti le voci su questo giocatore bianconero, l'affare sembra essere vicino ad una svolta. Andiamo a vedere di chi si sta parlando

Per il passaggio dell'esterno danese Stryger Larsen al Galatasaray , vengono fatti passi da gigante ogni giorno. Tanto che il giocatore in forza al momento con i bianconeri potrebbe non iniziare il ritiro con la squadra friulana ma trovarsi direttamente per la firma del contratto in Turchia. Le due parti, secondo i media turchi, non sono mai state così vicine. La differenza tra domanda e offerta è proprio ai minimi storici. L'Udinese chiede 4 milioni secchi, mentre la società giallorossa ha offerto 3 milioni subitopiù 1 di bonus. Questa sottile differenza non fa altro che confermare la buona conclusione dell'affare ed essa può avvenire da un momento all'altro, con la società bianconera che in questo modo andrebbe a ripagarsi il primo acquisto stagionale (Udogie). Andiamo a vedere il motivo di questa cessione.