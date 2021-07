Mercato Udinese – Ecco chi è il vero sogno di Marino

Con l'ormai certa partenza di De Paul, l'Udinese è alla ricera del sostituo. Marino ha un sogno: ecco di chi si tratta

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il primo luglio. Ad oggi, escluso l'arrivo di Daniele Padelli a parametro zero, l'Udinese non ha acquistato nessuno. Sul fronte uscite, invece, sono ben due le operazioni chiuse. La prima è la cessione di Svante Ingelsson all'Hansa Rostock, mentre la seconda è il trasferimento di Musso all'Atalanta per venti milioni di euro. A breve, arriverà anche la terza ufficialità, cioè quella di De Paul all'Atletico Madrid. Proprio per sostituire il centrocampista, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Junior Messias, reduce da un'ottima stagione al Crotone e Robin Quaison, vecchia conoscenza del nostro campionato, attualmente in forza al Mainz. Secondo le ultime indiscrezioni, il vero sogno di Marino proviene dall'Argentina. Ecco di chi si tratta.